Tesla представила обновленные Model S и Model X для рынка ЕС

Компания Илона Маска представила обновленные версии Tesla Model S и Model X для европейского рынка. Ранее эти модели временно исчезли из конфигуратора в Германии, сообщает портал Electrive. Обновленные автомобили вернулись с улучшениями в аспектах комфорта, аэродинамики и производительности, при этом сохранив свой фирменный стиль и динамику.

© Российская Газета

В первую очередь акцент был сделан на повышении уровня комфорта. В салоне используются новые материалы, улучшена шумоизоляция, модернизировано освещение. Подвеска также была обновлена, что в сочетании с улучшенной аэродинамикой повысило плавность хода и устойчивость автомобиля.

Model S теперь доступна с колесными дисками размером 19 и 21 дюйм, а Model X - с вариантами на 20 и 22 дюйма. Спортивная версия Model S Plaid получила новые бамперы, карбоновый спойлер и измененный диффузор.

Продажи электрокаров начнутся в ноябре. Клиенты получат бесплатную зарядку на станциях Supercharger и премиум-доступ к онлайн-сервисам. Цены на седан начинаются от 109 900 евро (10 404 000 рублей), а на кроссовер - от 114 900 евро (10 877 500 рублей).

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Tesla представила самые дешевые Model Y и Model 3.