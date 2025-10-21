В РФ отмечен рекордный спрос на краткосрочные ОСАГО среди таксистов. Водители, работающие в сфере пассажирских перевозок, в период с января по сентябрь 2025 года оформили 3 942 057 полисов «автогражданки». Из них на годовые договоры приходится только 228 149 страховок, остальные 3 713 908 — на краткосрочные, со сроком действия от суток. Об этом говорится в сообщении «ОСАГО. Общественная экспертиза», которое поступило в редакцию Quto.ru.

По мнению главы рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова, связано это с рядом факторов.

«Достаточно ожидаемо, что именно водители такси являются основными покупателями краткосрочного ОСАГО, поскольку в этой сфере арендная схема работы доминирует над предоставлением услуг такси на своих автомобилях. Автопаркам нет финансового смысла приобретать долгосрочный полис ОСАГО без ограничения числа водителей для такси, гораздо проще приобрести в мобильном приложении полис на время работы конкретного водителя, переложив на него затраты на покупку ОСАГО», — считает эксперт.

Он отметил, что сами машины сдаются в аренду от одного дня, а если человек планирует быстро заработать, то он идёт в таксопарк и берёт машину в аренду. Такая схема действует, например, при потере работы во время поиска нового места.

В этом случае неважно, что среднесуточная стоимость «автогражданки» выше, чем при оформлении годовой страховки.

Таксопаркам, к слову, также выгоднее перекладывать необходимость покупки полиса на водителей, так как ОСАГО на год без ограничения по числу водителей выходит очень дорого. Помимо этого, если машина простаивает, то и страховку на неё не оформляют.

«Хочется отметить, что дисциплина в покупке ОСАГО таксистами за последние годы резко возросла, поскольку увеличились штрафы (сейчас за повторное нарушение штраф от 3 до 5 тысяч рублей), а также участились проверки машин такси на дорогах. Некоторые таксисты сообщают, что как минимум раз в неделю их останавливают и проверяют на соблюдение требований законодательства», — добавил Шкуматов.

Одновременно перевозчики массово игнорируют страховку ОСГОП, которая предусматривает защиту пассажира: на сегодняшний день полис оформили менее 50% таксистов. По мнению эксперта, связано это с тотальным отсутствием контроля.