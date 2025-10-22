В Подмосковье открыли движение по новому участку ЮЛА

В Подмосковье запустили рабочее движение по участку Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) от Лыткаринского шоссе до трассы М-5 «Урал». Старт движению дал губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе со строителями, сообщает пресс-служба регионального правительства.

© Газета.Ru

Новая дорога протяженностью 3 километра обеспечит прямой съезд с ЮЛА на объезд поселка Октябрьский и свяжет Видное и Лыткарино с восточным направлением без выезда на МКАД. Это позволит сократить время в пути до Москвы на 30 минут. Наибольший эффект почувствуют жители Ленинского, Люберец и Лыткарино.

«По проекту нашего президента была построена дорога М-5 «Урал», сделан объезд п. Октябрьский. Сейчас мы видим, что машины совершенно спокойно двигаются. Но МКАД - загруженная магистраль, поэтому мы реализуем большую концессионную дорогу, на которой сейчас находимся. Сегодня открываем еще один участок ЮЛА от Лыткаринского шоссе до М-5 «Урал», — отметил Воробьев.

Губернатор напомнил, что месяц назад был запущен еще один важный участок трассы — от Каширского шоссе до А-105.

«Это дополнительные удобства для наших жителей, экономики, бизнеса. Наша задача - вместе со строителями, которых я хочу поблагодарить, сделать так, чтобы через 2 месяца, в декабре, с М- 5 «Урал» можно было уехать на М-12. Сегодня эти 12 км в хорошей степени готовности. Хордовое сообщение в Подмосковье набирает заметные обороты», — добавил он.

На объекте задействовано более 2,1 тысячи человек и свыше 670 единиц техники. Готовность ЮЛА составляет 60%. Движение уже запущено на 18 километрах из 45, практически завершены развязки, мосты и путепроводы (всего на трассе 64 сооружения). К концу 2025 года планируется завершить работы по переустройству сетей.

Полностью завершить работы на ЮЛА, включая обустройство ливневой канализации, установку шумозащитных экранов, системы освещения и дорожной разметки, планируется в третьем квартале 2026 года. По прогнозам, к этому времени суточный трафик на трассе составит около 40 тыс. автомобилей.