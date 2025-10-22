Развитие сети велодорожек в Петербурге оказалось под угрозой

Введение новых национальных стандартов по организации дорожного движения вызвало опасения в среде велосипедистов Северной столицы: развитие сети велодорожек в мегаполисе затормозится. Причина - фактический запрет на сужение полос на дорогах, то есть на трассах уже не смогут отводить специальную полосу именно для велосипедистов.

Новые правила, которые вступят в силу с 2026 года, подразумевают ширину автомобильных полос обязательно не менее трех метров. При нарушении - ощутимые штрафы. Сейчас допускается и 2,75 метра - при условии ограничения скорости, но оно в мегаполисе действует повсеместно.

- Если раньше мы, велосипедисты, могли обращаться в органы власти с просьбой о выделении отдельной полосы на таких-то улицах и проспектах и порой нам шли навстречу, то теперь мы понимаем: просьбы бесполезны. Новые нормативы по ширине полос не оставят возможности организовать еще и велосипедное движение. Нам будет отказано на вполне законных основаниях, - говорит Павел Хусу, руководитель "Петербургского велообщества". То есть новые велодорожки если и будут появляться, то в парковых зонах, а также, возможно, на разделяющих газонах в так называемых карманах на магистралях.

Благие начинания города, в том числе по установке специальных светофоров именно для тех, кто на "велике", тоже окажутся под вопросом. Нет выделенной полосы - не нужен и специальный светофор. А уж как радовались этим специальным светофорам! Особенно на набережной Фонтанки!

- И до сих пор не учтены наши пожелания по организации выделенки на мостах с большим трафиком, например на мосту Александра Невского, на Троицком. А в свете новых правил даже поднимать эту тему будет странно, - добавляет Павел.

Разумеется, ездить на велосипеде по дорогам общего пользования никто не запретит. Но движение в общем потоке более неудобно и потому более опасно. Но Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов, считает, что говорить об ущемлении прав велосипедистов не приходится. Например, мотоциклисты, которые ездят круглогодично, никаких выделенных полос не просят.

- На самом деле проблема другая: выделенные им полосы мало используются, особенно в холодное время года. "Их" полосы пустуют. Ведь согласно правилам автомобили ездить там не могут, - поясняет он. - Я бы в период с сентября - октября по апрель - май ввел запрет "на работу" таких выделенных для велосипедистов полос. Пусть пространством могли бы пользоваться все участники дорожного движения. Чтобы автомобили не выстраивались в один ряд, а могли ехать в два ряда. Ведь и так в зимнее время, когда снегопады, скользко, дорожная обстановка крайне непростая.

Как "РГ" пояснили в Городском центре управления парковками со ссылкой на Дирекцию по организации дорожного движения и Центр транспортного планирования, обновление нормативных требований не окажет влияния на уже существующую велосипедную инфраструктуру.

"Все ранее построенные объекты размещены в полном соответствии с требованиями, действовавшими на момент их проектирования и строительства, а также с учетом категории и параметров улично-дорожной сети", - подчеркнуто в официальном ответе на запрос редакции.

Что же касается дальнейшего планирования новых веломаршрутов, то потребуется более детальное рассмотрение и индивидуальный подход к каждой улице. С учетом изменений, вносимых в ГОСТ, возможно увеличение сроков предварительной проработки, рассмотрения и согласования проектных решений по созданию велоинфраструктуры, особенно в случаях, когда предусматривается организация велосипедных полос на проезжей части автомобильных дорог. Так что есть надежда, что разумные компромиссы будут найдены.

В любом случае новые стандарты - федеральные. И город должен их соблюдать.

Справка

В Петербурге сегодня действуют 48 веломаршрутов общей протяженностью 154 километра. В Приморском районе завершается строительство веломаршрута по Комендантскому проспекту (около 2,5 километра), в Московском районе скоро будет готова 1,4-километровая велодорожка по улице Типанова, от проспекта Юрия Гагарина до Витебского проспекта (1,4 километра). Она станет логическим продолжением маршрута по проспекту Юрия Гагарина и в перспективе обеспечит сквозное велосообщение до проспекта Славы.

Также к 2026 году во Фрунзенском районе будет функционировать новая велодорожка по проспекту Славы от Белградской улицы до Софийской улицы (около 2,8 километра), в Приморском районе - по улице Яхтенной (от улицы Савушкина до Приморского шоссе) и по улице Планерной (от улицы Шаврова до Глухарской улицы). Все эти участки формируют единую связную сеть - безопасные маршруты для велосипедистов между жилыми, деловыми и рекреационными зонами города.

На последующий период - 2026-2028 годы - утвержден план дальнейшего расширения велосипедной сети. Общая протяженность запланированных к строительству велодорожек составляет около 17 километров.