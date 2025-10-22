Какие товары для машин россияне покупают на маркетплейсах

Раскрыто, какие автотовары россияне покупают на маркетплейсах. В преддверии зимнего сезона россияне начали активнее искать товары для автомобилей на онлайн-площадках. При этом известно, что спросом автолюбителей на маркетплейсах пользуются не только аксессуары, но также шины и технические жидкости. Об этом редакции Quto.ru сообщили эксперты Ozon.

© Quto.ru

«С октября активно растёт категория шин: за полмесяца рост в 1,6 раз. При этом регионы стали значимым драйвером роста, которые по темпам обогнали столичные города», — говорится в исследовании.

Самыми быстрорастущими областями России стали Приморский край, где спрос на колёса вырос в 5,7 раза, а также Чечня (рост в 5,2 раза) и Амурская область (рост в 4,2 раза).

Чаще всего покупатели заказывают шины Cordiant, Ikon Tyres и Pirelli. Отмечается в аналитике и рост предложений: ассортимент увеличился на 68% по сравнению с прошлым годом, до 1,2 млн уникальных карточек товаров.

Помимо этого, многие автомобилисты начали интересоваться покупкой систем контроля давления в шинах: количество заказов увеличилось в 2,2 раза.

«Ближе к зиме из-за перепада температур автомобилисты всё чаще оснащают свои машины этими гаджетами для безопасности в дальних поездках», — отметили эксперты.

В октябре покупатели начали активнее интересоваться покупкой автохимии — по сравнению с 2024 годом продажи выросли в 2 раза. В число наиболее востребованных позиций вошли размораживатели замков и стёкол, а также «незамерзайка» — спрос на эти категории товаров увеличился в 2,5 раза.