Рынок идет на рекорд: больше половины всех новых машин собраны в России

За первые девять месяцев этого года в России было зарегистрировано 896 тысяч новых легковых автомобилей. Из них более половины, а именно 52,5%, были произведены на отечественных предприятиях. Китайские бренды заняли второе место по количеству выпущенных машин, их доля составила почти 39%. Об этом сообщает глава "Автостат" Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

© РИА Новости

С точки зрения марочного рейтинга ситуация выглядит следующим образом: на первом месте находятся марки из КНР, на долю которых приходится 54,4% реализаций. Российские бренды занимают вторую строчку с долей 32,7%. Белорусский Belgee занимает почетное третье место с результатом 4,5%. Далее следуют японские, немецкие и корейские марки.

Говоря о возможном повышении ставок утильсбора, стоит отметить немаловажный факт: только 13% собранных в РФ машин имели мощность более 160 лошадиных сил. Для сравнения, в импорте новых седанов и кроссоверов их доля превышает 68%. Этот факт указывает на то, что в стране преимущественно собираются маломощные модели.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России увеличился срок владения автомобилем.