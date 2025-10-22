В продаже появилась топовая версия первого поколения BMW 8-й серии. Важно, что машин, получивших индекс 850i и 850 Ci, было собрано немногим более тысячи — они отличаются типами 12‑цилиндровых моторов. В нашем случае двухдверка укомплектована 326-сильным атмосферным двигателем объёмом 5,4 литра, с которым работает автоматическая коробка передач.

© Quto.ru

Как отмечает издание 110 KM.RU, нынешний владелец уникального экземпляра привёз этот автомобиль двумя годами ранее из Италии: его пробег составляет всего 9666 километров, а годом выпуска значится 1997-й. Цена шедевра всех времён — 13 000 000 рублей.

Вообще, по всей стране на продажу сейчас выставлено менее десятка «восьмёрок» серии Е31, а цены начинаются от 7 500 000 рублей. Но этот вариант выглядит наиболее ухоженным, а потому должен найти своего покупателя из числа ценителей немецкой классики.

И продолжая тему интересных объявлений. «КАМАЗ-мастер» продаёт передвижной штаб за 65 000 000 рублей. КамАЗ-635 050 принимал участие во всех соревнованиях команды на протяжении двух последних десятилетий — с 2007 по 2025 год.