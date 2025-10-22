Использование электромобилей на рынке такси сокращает эксплуатационные расходы

В Минпромторге сегодня подтвердили, что работают над расширением списка локализованных автомобилей для такси. В первичном списке моделей автомобилей, соответствующих новым требованиям закона о локализации, есть электромобили. Это, в частности, "Москвич Зе" и "Evolute i-Pro". Электрокары имеют ряд преимуществ для таксопарков, в то же время сохраняются существенные ограничения для их использования, полагают опрошенные "РГ" эксперты.

Среди основных преимуществ - низкие эксплуатационные расходы: отсутствие необходимости в бензине или дизельном топливе значительно снижают затраты на каждую поездку. Помимо топлива владельцам электромобилей в России полагаются преференции в виде бесплатных парковок в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Казань, и в Краснодарском крае. Также доступен (с оговорками) бесплатный проезд по федеральным платным дорогам.

Пока в российских таксопарках электромобили представлены слабо. Причина не только в высокой первоначальной стоимости. Основное препятствие для массового перехода на электротранспорт - это недостаточная зарядная инфраструктура. "В момент, когда водитель принимает заказ на поездку, которая займет несколько часов, он должен учитывать заряд. Если на бензине метнулся и заправился, то на электромобиле этого не сделать, ведь пассажир не будет сидеть в машине в ожидании ее заправки", - сообщил Игорь Мыльников, админ "Справочника таксиста".

Климатические условия в России также оказывают влияние на эффективность электромобилей. В суровых зимах, когда температура воздуха опускается ниже -20 °C, запас хода электромобилей существенно сокращается, что негативно сказывается на их надежности и удобстве для водителей. "Водители такси в крупных городах проезжают в среднем от 250 до 350 километров за смену. В случае с электромобилем, необходим также запас хода для компенсации потерь емкости аккумулятора при низких температурах. В реальных российских климатических условиях низкие температуры могут снижать реальную дальность на 20-30% от заявленной производителем", - указывает Надежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ.

В 2024 году Минэкономразвития поддержало инициативу Минтранса по введению обязательной доли электромобилей в парках такси. Александр Мироненко, PR-менеджер компании "PUNKT E", отметил, что комплекс мер поддержки со стороны государства, прямая экономическая выгода и растущая зарядная инфраструктура делают электромобили очень привлекательными для таксопарков и самозанятых водителей. Поэтому их количество стабильно растет. В частности, к сети "PUNKT E" в этом году подключилось в три раза больше таксопарков и частных таксистов с электромобилями, чем в прошлом году.

"Для пользователей электромобилей государство предоставляет субсидии до 925 тысяч рублей на покупку электромобилей для снижения стартовой стоимости и делает региональные льготы (например, в Нижнем Новгороде может оплатить лизинговые платежи на покупку электромобилей в текущем финансовом году при наличии лицензии на перевозки и работы на территории Нижегородской области)", - отметил Александр Мироненко.

По данным исследования Ассоциации развития электромобильного транспорта (АЭТИ), рынок электрокаров растет ежегодно примерно на 30%. Несмотря на сравнительно небольшой парк электротранспорта, многие крупные операторы услуг такси планируют расширение парка электрокаров. Такие гиганты, как "Яндекс Такси", заявляют о намерении существенно увеличить долю электрических авто в ближайшие годы.

Также перспективна ситуация на вторичном рынке. Б/у электрокары становятся доступнее, что привлекает владельцев малого бизнеса и частных автовладельцев, желающих попробовать себя в сфере такси.

Развивается и мировой рынок электрокаров. В 2025 году рынок электромобилей в Европе продолжает демонстрировать динамичный рост, а доля новых электромобилей в общем объеме продаж существенно возрастает. В числе лидеров - страны, активно внедряющие экологичные технологии. Среди них, по данным за 2024 год, Норвегия - 90% машин с батареями, Дания - 51%.

Кроме того, в развитых мегаполисах, таких как Сингапур, использование электромобилей для такси уже стало нормой. Город ввел электромобили в такси в 2016 году с запуском первого в мире беспилотного такси, использующего электромобили Renault Zoe и Mitsubishi i-MiEV. В стране таксомоторные компании получают налоговые льготы и субсидии для приобретения электромобилей, что способствует ускоренной интеграции чистого транспорта. К 2025 году власти собираются запретить регистрацию автомобилей и такси с бензиновыми и дизельными двигателями, а к 2040-му полностью перейти на электрический транспорт.