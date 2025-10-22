Максим Соколов: АвтоВАЗ сохранит четырехдневный график работы до конца года
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов на полях форума "Сделано в России - 2025" сообщил в интервью РИА Новости, что компания сохранит четырехдневный рабочий график до конца 2025 года.
Соколов подчеркнул, что эта мера позволит избежать накопления большого количества автомобилей Lada на складах в следующем году.
"За наш самый высоколокализованный бренд можно уверенно говорить, что данная мера, хоть она и непростая, но тем не менее она приведет к улучшению финансового и экономического положения", - добавил топ-менеджер.
Переход на четырехдневный рабочий график произошел с 29 сентября.
Ранее в компании подчеркнули, что при улучшении ситуации на рынке автомобилей режим может быть отменен досрочно.
До этого "РГ" рассказывала о том, что АвтоВАЗ надеется на рост авторынка в 2026 году.