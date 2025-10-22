АвтоВАЗ определился с планами на экспорт Lada

АвтоВАЗ определился с планами на экспорт LadaРИА Новости. Отечественный автопроизводитель намерен достигнуть досанкционного уровня поставок своей продукции на зарубежные рынки, причём достигнуть таких показателей планируется к 2027 году. Об этом заявил президент тольяттинского автогиганта Максим Соколов.

«В этом году, несмотря на отрицательное влияние сильного курса рубля, продажи на внешние рынки всё равно будут выше 20 тысяч автомобилей и машинокомплектов», — заявил топ-менеджер.

В будущем году работа по увеличению объёмов поставок будет продолжена, и к 2027 году, по планам, производитель будет отправлять на экспорт более 30 тысяч единиц техники, а в более отдалённой перспективе — превысить этот показатель.

Тем временем в палитру семейства Lada Vesta вернулся серый металлик. Эта краска имеет интересную особенность: в пасмурную погоду кажется, что это обычный серый цвет, но на солнце начинают искриться частицы оксида алюминия, покрытые оксидами металлов (так называемый «ксираллик»), «в итоге получается очень загадочный цвет»..