В Россию привезли новые Audi Q5 Sportback от 9,5 млн рублей

В Россию привезли новые Audi Q5 Sportback по цене от 9,5 млн рублей

В России стартовали продажи нового кроссовера Audi Q5 Sportback, согласно информации от дилерского холдинга «Авилон».

Автомобили доступны лишь в максимальных комплектациях с внешним пакетом S-line, но с «базовым» дизельным двигателем объемом 2,0 литра, мощностью 204 л.с., который работает в тандеме с роботизированной коробкой передач.

У Q5 Sportback, доставленных в страну через параллельный импорт, предусмотрен полный привод. Цены на автомобили начинаются от 9,5 миллиона рублей.

Дебют новой версии Audi Q5 Sportback состоялся в конце 2024 года. Модель построена на абсолютно новой платформе Premium Platform Combustion (PPC) и проходит в традиционных версиях с двигателем внутреннего сгорания, а также с гибридными силовыми установками. Основное отличие Sportback от стандартного Q5 заключается в купеобразной форме кузова.

Следует отметить, что в интерьере автомобиля отсутствует натуральная кожа, вместо этого производитель использует высококачественные материалы, такие как ткань Kaskade и искусственное микроволокно Dinamica.

В Германии цена на Q5 Sportback стартует от €54,8 тысячи (примерно 5,2 миллиона рублей по курсу на 21 октября 2025 года) за базовую версию с 2,0-литровым дизельным двигателем.

