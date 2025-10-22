Yangwang U9 Xtreme установил новый рекорд Нюрбургринга

Китайский электрический суперкар Yangwang U9 Xtreme мощностью более 3000 л.с. под управлением опытного немецкого гонщика Моритца Кранца смог проехать Северную петлю Нюрбургринга за 6 мин 59,157 с. На данный момент это самый быстрый электромобиль из тех, что пытались покорить Нордшляйфе, и первый, кому удалось выйти из семи секунд на круге.

© Колеса.ру

«Китайцы» продолжают осваиваться на Нюрбургринге, но пока только в сегменте электромобилей, в котором они наиболее сильны. Минувшей весной самым быстрым электромобилем Нюрбургринга стал спортседан Xiaomi SU7 Ultra, его время на Нордшляйфе — 7 мин 04,957 с. Команда инженеров и тест-пилотов Yangwang работала на Нюрбургринге с лета прошлого года, настраивала ездовые качества своего флагманского суперкара U9, в итоге им удалось обойти Xiaomi.

Напомним, что лакшери-бренд Yangwang — это детище китайской компании BYD, под ним она продаёт свои самые дорогие и технически продвинутые модели. Электрический суперкар Yangwang U9 вышел на китайский рынок в феврале 2024 года с четырёхмоторной силовой установкой, максимальная совокупная мощность которой составляет 1306 л.с. Такой мощности оказалось недостаточно, чтобы установить рекорд Нюрбургринга, поэтому Yangwang разработал намного более мощную версию суперкара U9, получившую имя Xtreme.

На версии Xtreme каждый из четырёх электромоторов выдаёт 555 кВт, в сумме выходит 2220 кВт или 3019 л.с., но официально полная совокупная мощность пока не объявлена, в пресс-релизе фигурирует фраза «более 3000 л.с.». В основе Yangwang U9 Xtreme лежит модернизированная платформа e4 с 1200-вольтовой электрической архитектурой. Надёжный контакт с дорогой и филигранную управляемость обеспечивает активная электрогидравлическая подвеска. Полусликовые шины для китайского суперкара разработала компания Giti Tire со штаб-квартирой в Сингапуре, они рассчитаны на скорость до 500 км/ч.

Рекордное время на Нордшляйфе — 6 мин 59,157 с — Yangwang U9 Xtreme установил 22 августа этого года, но объявили о нём только сегодня. Осенняя фотосессия на Нюрбургринге была сделана уже позже специально для пресс-релиза. В официальной таблице рекордов Нюрбургринга Yangwang U9 Xtreme справедливо отнесён к классу электрических суперкаров, тогда как Xiaomi SU7 Ultra — к классу представительских электромобилей.

Добавим, что в августе Yangwang U9 Xtreme также установил новый мировой рекорд скорости для дорожных электромобилей — 472,41 км/ч, заезд проходил на испытательном полигоне ATP (Automotive Testing Papenburg) в Германии. В сентябре на том же полигоне китайскому суперкару удалось улучшить своё достижение, новый рекорд составляет 496,22 км/ч — это вообще на данный момент лучший результат для всех дорожных машин, в том числе оснащённых ДВС.

Yangwang утверждает, что U9 Xtreme уже доступен для заказа, однако цена на китайском потребительском сайте бренда не указана. Yangwang U9 Xtreme будет выпущен тиражом 30 экземпляров. Кстати, обычный 1306-сильный Yangwang U9 недавно подорожал и теперь стоит в Китае 1 800 000 юаней (20,44 млн рублей в переводе по текущему курсу).