В Москве две трети трамваев станут беспилотными к 2030 году

Столичная программа развития транспорта предусматривает постепенное внедрение беспилотных трамваев. К концу 2026 года в городе будут курсировать 15 автономных составов, а к 2030 году их доля достигнет 67% от общего парка.

© Ferra.ru

Первый российский беспилотный трамвай создан на базе модели «Львенок-Москва». Разработкой занимались специалисты Центра перспективных разработок московского транспорта. Система управления учитывает технические особенности подвижного состава и погодные условия.

Транспортное средство оснащено сенсорным комплексом, включающим камеры, лидары и радары. Технология связи с инфраструктурой позволяет получать актуальную информацию о сигналах светофора. Высокоточная карта маршрута содержит данные об остановках, переходах и стрелочных переводах.

Следующим этапом станет тестирование беспилотных поездов метро. В декабре 2025 года на Большой кольцевой линии начнутся испытания первого состава с машинистом для контроля системы. К 2026 году планируется создать поезд, способный работать с интервалами 90 секунд.