О превышении скорости лихачам сообщат совершенно новым способом

С помощью камер выявляется превышение скорости определённым транспортным средством, после чего предупреждение автоматически выводится на табло переменной информации Автоматизированной системы управления дорожным движением.

Превентивный механизм должен помочь дисциплинировать водителей, поэтому руководство госкомпании «Автодор» приняло решение масштабировать эксперимент на пять участков автодорог М-12 «Восток», А-113 ЦКАД, плюс М-4 «Дон» (Обход Аксая).

Кроме того, электронные табло помогают дорожникам оперативно корректировать скоростной режим. Правда, из-за особенностей российского законодательства такие ограничения являются лишь рекомендательными.

«Мы видим необходимость принять административное решение: сделать приоритетными именно знаки, которые размещаются на табло переменной информации, а не стационарные», — сказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Между тем, на трассе М-12 начали появляться камеры фиксации нарушений: на платной автодороге образовался очаг аварийности.