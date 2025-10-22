В Московской области продают "Святогор" в отличном состоянии

Как выяснила "Российская газета", в Московской области в продаже появился "Москвич-2141" - "Святогор" - 1998 года выпуска.

© Российская Газета

Автомобиль не новый - на нем успели проехать 30 тысяч километров, но по внешнему виду и состоянию салона этого не скажешь.

Автомобиль оборудован все реже встречающимся на продаваемых "Святогорах" двигателем Renault объемом 2,0 литра и мощностью 113 л.с.

Еще реже можно встретить так называемую "европанель" - с округлыми очертаниями. Владелец уточнил, что оригинальное торпедо в наличии.

Также продавец сообщил, что "Святогор" эксплуатировался только летом и все время хранился исключительно в гараже.

Цена "капсулы времени" из года, когда страну потряс дефолт, - 595 000 рублей. Примерно за те же деньги в сентябре продавалась аналогичная модель, но с меньшим пробегом. А вот версии Святогора" с двигателем УМЗ стоят на порядок дешевле.