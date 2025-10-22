В столице Урала заметили редчайший спорткар за 25 млн рублей

На дорогах Екатеринбурга заметили спорткар BMW 850i Koenig Specials. Фото автомобиля разместили в тематическом паблике в соцсетях.

© РИА "ФедералПресс"

«В мире существует всего 12 экземпляров этого автомобиля, и один из них оказался в Екатеринбурге. Судя по номерам, в Свердловскую область спорткар прибыл из Чеченской Республики», – передают местные СМИ.

BMW 850i Koenig Specials представляет из себя модернизированный BMW 850i, улучшенный немецким ателье Koenig Specials. В улучшенной версии увеличена мощность двигателя, значительно изменена ходовая часть и внешний вид. Всего таких автомобилей немецкое ателье выпустило 12 штук.

На данный момент в стране нет ни одного объявления о продаже такой машины. В 2024 BMW 850i Koenig Specials продали в Москве за 25 млн рублей.