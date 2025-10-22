В России продают недорогую и надежную Toyota Sienta

В РФ стартовали продажи семиместных Toyota Sienta по цене от 1,7 млн рублей

© За рулем

На российском рынке начались продажи компактвэна Toyota Sienta третьего поколения, доступного через параллельный импорт из Японии.

Эта модель, являющаяся одной из самых востребованных в Японии, могла бы составить конкуренцию многим семиместным автомобилям китайских брендов на российском рынке.

Минимальная цена новой Toyota Sienta 2025 года составляет 1 700 000 рублей. Один из хабаровских поставщиков готов доставить данный автомобиль под заказ. По предоставленным фотографиям видно, что речь идет о модели в достойной комплектации, которая включает цифровую приборную панель, мультимедийную систему с 10,5-дюймовым экраном, кнопку для запуска двигателя, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе и кожаный мультифункциональный руль.

Модель оснащена гибридным двигателем, который состоит из 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 91 л.с. и электромотора на 80 л.с. Вместе они соединены с электромеханическим вариатором и маломощной батареей на 6,5 А·ч, расположенной под передними сиденьями. Автомобиль имеет передний привод, но в Японии также доступны версии с полным приводом, которые имеют дополнительный электромотор.

Другой вариант с тем же гибридным двигателем, но в более бедной комплектации предлагается под заказ во Владивостоке за 2 400 000 рублей. Он примечателен аналоговой приборной панелью, 8-дюймовым экраном мультимедийной системы и пластиковым рулем.

При сравнении этих цен с официальными предложениями на семиместные китайские автомобили, такие как Chery Tiggo 8 Pro Max, который начинается от 3 040 000 рублей, Geely Okavango от 3 692 990 рублей и Jetour X90 Plus, цена которого составляет минимум 3 969 900 рублей, видно, что Toyota Sienta представляется более доступным вариантом.