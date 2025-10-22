АвтоВАЗ снял с повестки вопрос о локализации такси

По его словам, документ полностью отражает поручение президента, согласно которому ключевым критерием допуска автомобилей к работе в такси должна стать степень локализации.

© Российская Газета

По словам Громака, когда предлагается заменить локализацию другими критериями или расширить их перечень, это противоречит сути поручения.

"Президент в поручении все сказал: критерий допуска к такси - это локализация, и закон в полной мере это поручение раскрывает", - цитирует представителя компании "Интерфакс".

Топ-менеджер также напомнил, что поручение было дано еще в июне 2023 года, а сам закон подписан 23 мая 2025-го, и все это время активно обсуждался на публичных площадках.

"Подготовиться к вступлению в силу закона было можно", - подчеркнул он.

Кроме того, АвтоВАЗ выступил против предложения вывести самозанятых водителей из-под действия закона. Громак предупредил, что это создаст лазейку для недобросовестных таксопарков, которые смогут формально дробить бизнес и уходить от требований локализации.

"Считаем, что принятый закон проработан и сбалансирован", - заключил он.

Согласно новому закону, с марта 2026 года к работе в такси будут допускаться только автомобили, набравшие достаточное количество баллов за локализацию производственных операций в России или выпущенные в рамках специальных инвестконтрактов (СПИК).

При этом правительство сможет разрешать использование отдельных моделей по специальным решениям. Уже эксплуатируемые автомобили смогут работать до конца своего жизненного цикла.

Ранее Минпромторг опубликовал первый список автомобилей, соответствующих новым требованиям. В него вошли 20 моделей шести брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич". Позже ведомство пояснило, что перечень будет расширен, включая автомобили марок Haval, Tenet и модели, производимые на "Автоторе".