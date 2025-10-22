Электрокары Kia получили ароматизатор с запахом бензина

Аксессуар в форме миниатюрной канистры предназначен для владельцев нового Kia EV4 и, по словам компании, должен помочь привыкнуть к новой эпохе без выхлопов.

© Российская Газета

Идея принадлежит финскому импортеру Kia - Astara Auto Finland, который разработал аромат совместно с местным парфюмером Максом Перттулой.

Запах, как отмечают авторы, сочетает нотки моторного масла, металла, березового дегтя и жасмина. Сам Перттула описал результат как "аромат автосервиса".

Ароматизатор выпущен ограниченной серией и станет частью набора для покупателей нового электрокара EV4.