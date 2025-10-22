Курьерам хотят запретить ездить по тротуарам на мопедах

В России следует запретить курьерам передвигаться по тротуарам на мопедах, так как это нарушает права граждан и провоцирует опасные ДТП с травмами и даже гибелью людей. Об этом НСН заявил президент Союза транспортников России, депутат Госдумы Виталий Ефимов.

«Если мы не можем защитить людей, это нарушение Конституции, — подчеркнул парламентарий. — Мопеды не должны ездить по тротуарам и пешеходным зонам, а по поводу велодорожек надо подумать. Наверное, здесь им запрет не нужно вводить».

Он добавил, что если инфраструктура города не готова к такому виду транспорта, то его вообще стоит отменить, так как езда на мопедах по тротуару равносильна тому, что аналогичное разрешение распространят на автомобили.

До этого с подобной инициативой выступал зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. Он подчеркивал, что мопеды не стоит рассматривать как средства индивидуальной мобильности, поскольку для их управления необходимы права.

Ранее в Госдуме отказались пускать мотоциклы и мопеды на выделенную полосу.