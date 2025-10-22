В Великобритании продают идеально сохранившийся Mercedes 500 SL 1982 года

Большинство «сарайных находок» встречают нового владельца толстым слоем пыли, гнёздами мышей и внушительным списком будущих затрат. Но этот случай совсем иной.

© Carakoom

В Великобритании обнаружили поразительно хорошо сохранившийся Mercedes-Benz 500 SL 1982 года — настолько свежий, что кажется, будто сейчас появится продавец в расклёшенных брюках и предложит прокатиться вокруг квартала.

Этот экземпляр поколения R107 проехал всего 68 км и выглядит так, будто не двигался вовсе. Машина никогда не регистрировалась, не имела номерных знаков и сохранилась ровно в том виде, в каком стояла бы в автосалоне Mercedes-Benz в 1982 году.

R107 уже был легендой задолго до этого. Представленный в 1971 году как преемник «Пагоды» W113, он сочетал элегантность гран-турера с прочностью танка.

В 1980-м появилась версия 500 SL — с 5-литровым V8 мощностью 237 л.с. и 4-ступенчатым автоматом. Это был флагман европейской линейки SL: дорогой, мощный и излучающий уверенность в себе автомобиль, который словно шептал «успех», когда ты парковал его у клуба для гольфа.

Хотя модели R107 подвержены коррозии, многие дожили до наших дней в отличном состоянии.

Этот экземпляр особенный — он по сути новый. Он сохранил заводские наклейки, отметки мелом, остатки смазки — то, что знали лишь продавцы и владельцы новых Mercedes-Benz в 1980-х.

От запаха дерева и кожи в салоне до 44-летних шин Michelin XWX — всё в этом автомобиле переносит в эпоху, когда инженерия Mercedes считалась эталоном надёжности и качества.

Это тот самый экземпляр, за который коллекционеры готовы бороться, но продавать его The SL Shop (именно они нашли этот автомобиль) не собирается. Теперь он займёт место в климатизированной витрине и будет служить эталоном для всех будущих реставраций SL.