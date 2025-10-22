Поставки Li Auto в РФ упали в трое, продажи - в два раза

Импорт новых автомобилей Lixiang (Li Auto) за девять месяцев 2025 года составил 5,4 тысячи единиц, что на 67% меньше, чем за тот же период прошлого года (16,3 тысячи). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава "Автостата" Сергей Целиков.

Все машины были ввезены в Россию через физических лиц, поскольку одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модели Lixiang до сих пор не оформлено. Несмотря на то, что старт официальных продаж состоялся в мае 2025 года.

Продажи бренда на российском рынке также сократились: за январь-сентябрь реализовано 8297 автомобилей, что на 51% меньше, чем годом ранее.

Несмотря на падение поставок, дилерская сеть Lixiang в России продолжает формироваться, и участники рынка сохраняют ожидания, что бренд сможет выйти действительно на официальный уровень присутствия.

Ранее стало известно, что Li Auto получил официальный статус в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.