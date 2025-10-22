Верховный суд подтвердил законность штрафов с нескольких камер подряд

Верховный суд (ВС) России подтвердил законность наложения нескольких штрафов за превышение скорости, зафиксированное камерами, установленными на близком расстоянии друг от друга. Постановление размещено на сайте инстанции.

Основанием для судебного разбирательства стала жалоба воронежского транспортного предприятия, которое получило 2 штрафа за превышение скорости с интервалом в 22 секунды. Коллегия ВС РФ постановила, что в таких случаях под каждое нарушение составляются разные административные акты.

Компания предприняла попытку оспорить взыскания, аргументируя свою позицию положениями КоАП РФ, согласно которым повторное привлечение к ответственности за одно и то же нарушение находится под запретом. Однако все суды, включая высшую инстанцию, отклонили довод, указав, что нарушения были зафиксированы в разных местах.

Согласно постановлению правительства России, камеры фото-видеофиксации должны устанавливаться не чаще чем через каждый километр в городе и каждые 5 километров за его пределами. Исключения составляют аварийные участки, перекрестки и дорожные развязки, где допускается более плотная установка средств фиксации.

Ранее в Госдуме предложили запретить использование передвижных и мобильных комплексов для фиксации нарушений правил дорожного движения. Авторы идеи напомнили, что такие мобильные комплексы чаще всего используются для фиксации превышения скорости и размещаются в местах "с неочевидными для водителей ограничениями".

Парламентарии уточнили, что некоторые недобросовестные операторы систем устанавливают камеры-треноги с нарушением требований и завышают погрешность измерений, ущемляя права водителей.

