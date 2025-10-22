В РФ начались отзывы Lada Xray на сервис

В России стартовал добровольный отзыв автомобилей Lada Xray, инициированный АвтоВАЗом. Производитель бесплатно доустановит систему вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС".

Под действие программы подпадают 8209 автомобилей Lada Xray, выпущенных в период с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2022 года.

Все работы в рамках данной кампании будут бесплатными для владельцев транспортных средств, отмечается в сообщениях Росстандарта и АвтоВАЗа.

Ранее аналогичная сервисная кампания была объявлена для автомобилей семейства Lada Vesta.

Напомним, что АвтоВАЗ некоторое время выпускал модели без СВЭОС из-за дефицита компонентов - это было допущено соответствующим решением Комиссии Таможенного союза.