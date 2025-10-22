В Подмосковье запустили первый в России автобус с дизель-электрическим приводом

В Королеве запустили первый дизель-электрический автобус

В городе Королёв впервые в стране был представлен дизель-электрический автобус, который начал курсировать по маршруту №1 от станции Подлипки-Дачные до жилых домов на улице Силикатной. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мострансавто» Андрей Майоров во вторник, 21 октября.

Первые пассажиры отметили, что получили подарки от компании, включая брендированные пледы и музыкальные колонки. Майоров сам прокатился с жителями города по новому маршруту и подробно рассказал о его преимуществах.

Он подчеркнул, что гибридный автобус большой вместимости удобен для перевозки большого количества пассажиров. Также он отметил, что Московская область может стать лидером в использовании такого вида общественного транспорта.

Майоров заявил, что это первый в стране дизель-электрический автобус, запущенный в Королёве. Его работа на городских маршрутах рассчитана на три месяца.

Если эксперимент окажется успешным, гибридные автобусы могут быть закуплены для использования в других городах Подмосковья.

Автобус снижает расход топлива до 30%, а его обслуживание и ремонт становятся проще. Отсутствие коробки передач обеспечивает плавное и комфортное движение. Машина также отличается низким уровнем шума и вибрации в городских условиях. На длинных дистанциях она переключается на дизельный двигатель.