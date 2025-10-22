GM прекращает выпуск электрофургонов Chevrolet BrightDrop

Проект BrightDrop оказался утопией, не выдержавшей столкновения с реальностью, ну а заплатят за очередной провал General Motors, как всегда, простые работяги — примерно 1200 человек, трудившихся на заводе GM CAMI Assembly в канадском Ингерсолле (провинция Онтарио).

© Колеса.ру

Джи-эмовский фургон BrightDrop — хрестоматийный пример того, до чего может довести большую и опытную автомобильную корпорацию оголтелая экоповестка. Начинался этот проект в 2021 году с очень громких заявлений, поскольку тогда автомобильная отрасль находилась в эйфории от светлого электромобильного будущего, уверенно напророченного левыми политиками.

Планировалось, что BrightDrop превратится в огромную экосистему экологически чистой доставки на этапе так называемой последний мили (то есть непосредственно до потребителя) и уже к 2023 году будет приносить GM доход в размере не менее 1 млрд долларов в год. В экосистему помимо фургонов вошла передовая компьютерная программа дистанционного управления парками и моторизированные ящики, едущие за курьерами.

Массовое производство фургонов BrightDrop, разработанных на грузовой версии платформы Ultium, началось в конце 2022 года на реконструированном заводе GM CAMI Assembly в Канаде. В 2023 году завод CAMI должен был выпустить 30 000 фургонов, к 2025 году производительность планировалось нарастить до 50 000 машин в год. Коммерческий директор BrightDrop Стив Хорняк в 2022 году заявлял, что с ходу мог продать 50 000 фургонов, потому что спрос на них огромен, в очереди стоят около десяти крупных корпоративных клиентов, и лишь сложность наращивания темпа производства не даёт обеспечить этими замечательными фургонами всех и сразу.

Всё это, как выяснилось, было очковтирательство. В 2023 году GM реализовала в США только 497 электрических фургона BrightDrop, в 2024-м — 1529, с января по сентябрь текущего года — 3976. Рост, конечно, есть, но до ожидаемых 50 000, мягко говоря, далеко. Для сравнения скажем, что древний как динозавр фургон Chevrolet Express с бензиновыми моторами V8 за первые три квартала этого года разошёлся в США тиражом 43 637 шт. (+44,3% по сравнению с АППГ).

Летом прошлого года руководство General Motors предприняло последнюю попытку взбодрить спрос на BrightDrop и перевело этот проект под крыло марки Chevrolet. Короткобазный фургон BrightDrop Zevo 400 был переименован в Chevrolet BrightDrop 400, длиннобазный BrightDrop Zevo 600 — в Chevrolet BrightDrop 600. Предполагалось, что более широкая дилерская сеть Chevrolet поможет привлечь к электрофургонам BrightDrop больше клиентов, но это не сработало. В начале этого года завод GM CAMI Assembly отправился в простой, ненадолго возобновил работу в мае, а вчера было официально объявлено о том, что производство фургонов BrightDrop уже не возобновится.

Дальнейшая судьба завода GM CAMI Assembly пока не определена, его примерно 1200 рабочих получат зарплату за полгода и прочие компенсационные бонусы, часть сотрудников получит предложение о работе на других предприятиях GM.

Профсоюз Unifor очень недоволен таким положением дел, что вполне ожидаемо, при этом президент Unifor Лана Пейн винит во всём не руководство GM с его стратегической близорукостью, а президента США Дональда Трампа, который отменил федеральные программы стимулирования продаж электромобилей. Почему никто не выстаивался в очередь за электрофургонами при Джо Байдене, госпожа Пейн не уточнила… Видимо, нужно было, чтобы государство просто дарило их всем желающим, и тогда президент Unifor могла бы спать спокойно.

Добавим, что закрытие проекта BrightDrop — это лишь часть масштабной программы коррекции электромобильных планов General Motors: корпорация отказывается о всего слишком затратного и неэффективного, в том числе от водородных машин, приоритет отдан дешёвым «электричкам», таким как обновлённый Chevrolet Bolt, вслед за ним последуют ещё несколько электрических моделей по доступным ценам. Вместе с тем GM будет и дальше вкладываться в разработку «углеводородных» моделей и в частности готовит новое поколение бензиновых двигателей V8.