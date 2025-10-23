Tenet T4 подорожал в России почти во всех версиях

Марка Tenet изменила цены на свою самую популярную и доступную модель T4 в трех из четырех комплектаций. Об этом сообщает Telegram-канал "Автопоток".

Базовая версия кроссовера по-прежнему стоит дешевле 2 миллионов рублей, что позволяет участвовать в госпрограммах льготного автокредитования. Остальные модификации подорожали на 30 тысяч рублей.

Самый доступный вариант Tenet T4 MT Line оснащен 113-сильным двигателем объемом 1,5 литра и пятиступенчатой механической коробкой передач. Его можно приобрести за 1 999 000 рублей без учета скидок и спецпредложений.

Более дорогое исполнение T4 CVT Line с вариатором теперь стоит 2 129 000 рублей, В комплектации Active с роботизированной коробкой передач и двигателем мощностью 147 лошадиных сил цена выросла до 2 250 000 рублей.

Самый топовый Tenet T4 Prime с тем же двигателем и коробкой передач, но с расширенным оснащением, стоит 2 380 000 рублей.

