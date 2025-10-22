40% россиян откладывают смену зимней резины до конца октября

Самым популярным периодом для «переобувки» стала вторая половина октября — с 15 по 31 число — это время выбрали 40% респондентов. При этом каждый восьмой водитель (12%) готов купить б/у комплект зимних шин ради экономии, а каждый пятый (20%) — воспользуется рассрочкой.

Треть водителей (35%) придерживаются рекомендаций и меняют резину при снижении среднесуточной температуры до +7 °C, лишь 15% делают это в начале октября, чтобы избежать очередей. Это говорит о том, что автовладельцы стали более взвешенно подходить к срокам, ориентируясь на реальные погодные условия в своем регионе.

Финансовый фактор стал определяющим в подготовке к зимнему сезону 2025-2026. Купить новый комплект шин планируют менее половины опрошенных (38%). Большинство же (45%) собираются использовать старую резину, оценивая ее состояние как удовлетворительное. При этом 12% автовладельцев готовы приобрести б/у комплект зимних шин, чтобы сократить расходы.

Несмотря на то, что большинство россиян (65%) по-прежнему рассчитывают на собственные накопления, доля тех, кто использует кредитные продукты, остается высокой. Каждый пятый водитель (20%) планирует оформить рассрочку от магазина или воспользоваться кредитной картой. Еще 5% рассчитывают на программы кэшбэка и бонусы.