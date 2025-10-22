Политические разборки вокруг Nexperia могут обрушить немецкий автопром

Производство Volkswagen под угрозой остановки из-за политических решений. Немецкий автогигант вынужден принимать тяжёлое решение из-за очередной серьёзной проблемы. Сейчас речь идёт о приостановке сборки некоторых своих популярных моделей из-за внезапно возникшего дефицита микрочипов. Причина — нестабильная ситуация вокруг одного из основных глобальных поставщиков полупроводников Nexperia, о которой недавно подробно писал Quto.

Как стало известно, прежде всего под удар попадают модели Golf и Tiguan. Именно их производственные линии будут остановлены в первую очередь. По данным инсайдеров, текущих запасов электронных компонентов на складах Volkswagen хватит только на одну неделю работы.

Для немецкого концерна такая остановка — крайне тяжёлый удар. Положение и без того осложнено растущей конкуренцией с китайскими брендами и высокими таможенными пошлинами, установленными США. Уже готовится план по переводу десятков тысяч сотрудников на режим неполного рабочего дня, что является прямой мерой экономии в период простоя. При этом официальные представители Volkswagen, комментируя ситуацию, пытаются сохранить спокойствие, утверждая, что компания внимательно следит за рынком и обеспечена материалами на ближайшее время.

Кризис разразился на фоне политических баталий вокруг Nexperia. Все началось 12 октября, когда правительство Нидерландов применило против компании особый «закон о доступности товаров», позволяющий защищать стратегические активы. Спустя всего два дня суд в Амстердаме отстранил от должности её руководителя Чжан Сюэчжэна, назначив временного управляющего. Практически все акции Nexperia были переданы под внешний контроль. В ответ на эти действия Китай ввёл экспортные ограничения, запретив дочернему предприятию Nexperia в КНР и её партнёрам вывозить за границу ряд комплектующих.

Именно эта компания, принадлежащая китайскому холдингу Wingtech, производит микрочипы для европейского автопрома и производителей электроники, что и делает нынешнюю ситуацию критической для Volkswagen.