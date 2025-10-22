Сколько стоит отремонтировать Bugatti Chiron после столкновения с грузовиком

Когда гиперкар Bugatti Chiron Pur Sport (один из всего 60 экземпляров) сталкивается с грузовиком, суммы, которые следуют затем, почти так же невероятны, как и само ДТП.

В попытке оценить стоимость ремонта британский ютубер Matt Armstrong прикинул цифры, способные всколыхнуть даже опытных коллекционеров.

Сама авария на низкой скорости привела к повреждению переднего бампера, решётки радиатора, фар, капота и крыльев — по обычным меркам это не катастрофа. Но у Bugatti всё не как у остальных.

Версия Pur Sport, оценочная стоимость которой около 4 млн долларов (более чем вдвое дороже Veyron Pur Sang) — это трековая модификация стандартного Chiron с лёгкими карбоновыми панелями, переработанной аэродинамикой и эксклюзивными компонентами.

Самые поразительные цифры касаются стоимости запасных частей: одна фара стоит почти 90 000 долларов (7,4 млн рублей) — столько же, сколько карбоновое крыло. Капот — ещё 60 000 долларов (4,9 млн рублей), а фирменная решётка «подковка» сверхчертежей — более 90 000 долларов (7,4 млн рублей).

Только счёт за части «снаружи» приближается к полумиллиону долларов — суммы, за которые можно купить Ferrari SF90 Stradale. А если повреждена углепластиковая клетка кузова или силовая установка — затраты взлетают до небес: двигатель W16 с четырьмя турбинами стоит более 850 000 долларов (70 млн), коробка передач — около 185 000 долларов (15 млн рублей).

Почему у Bugatti такие цены? На первый взгляд — это жадность. Но на деле — особая модель работы бренда. Каждая деталь Chiron создаётся, подбирается по цвету и тщательно контролируется на заводе во Франции. Ремонт также проводится под контролем производителя, чтобы сохранить конструкцию, сертификацию и стоимость.

В данном случае Bugatti отказалась продавать замену напрямую, предложив отремонтировать машину во Франции — ремонта вне официальной цепочки может лишить подлинности, а в мире суперкаров за это платят миллионы.

С финансовой точки зрения ремонт Chiron Pur Sport после ДТП имеет мало смысла — ведь даже богатые коллекционеры колеблются вкладывать полмиллиона долларов, если цена при перепродаже не восстановится. Но для Bugatti всё не о сиюминутной выгоде — это про сохранение наследия. Если подлинность стоит 500 000 долларов — так тому и быть.

Сейчас этот Chiron Pur Sport выставлен на аукцион Copart с ориентировочной розничной стоимостью 4 908 454 доллара (почти 400 млн рублей). Реальная продажа, скорее всего, будет значительно ниже.

Однако если вы купите — придётся отправить машину в Париж для официального ремонта. Вернётся ли он на дорогу — большой вопрос. А вывод таков: никогда-никогда не въезжай на Bugatti в грузовики.