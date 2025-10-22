Прошел показ первых тизеров нового внедорожника Kia Telluride

Марка Kia опубликовала первые тизеры второго поколения кроссовера Telluride. Премьера модели состоится 20 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе.

В основу дизайна легла фирменная философия "Единство противоположностей". Судя по изображениям, новый Telluride сохранит характерные пропорции, но станет визуально строже и современнее: у кроссовера появились вертикальные светодиодные фонари, широкие крылья и ровные линии капота.

Черные стойки кузова создают эффект "парящей" крыши.

За брутальным дизайном скрывается кроссовер с несущим кузовом - близкий родственник Hyundai Palisade. Нынешняя генерация представлена с бензиновым атмосферником V6 3.8 GDI (295 л.с.) и 8-ступенчатым "автоматом". Можно выбрать передний или полный привод.

Основной рынок для модели - США, где за актуальный Telluride просят от 36,5 тысячи долларов (около 3,97 млн рублей).