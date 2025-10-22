Что станет с автокредитами после индексации утильсбора

Экономист Солдатенкова объяснила, кому дадут автокредит после индексации утильсбора. Скорое повышение утилизационного сбора на территории России, которое запланировано на 1 декабря 2025 года, не вызовет ажиотажного спроса на покупку автомобилей в кредит, однако эксперты уже замечают всплеск интереса к приобретению транспортных средств.

«Большинство заёмщиков, планировавших приобретение автомобиля, уже реализовали свой спрос в предыдущие месяцы — об этом говорят как рыночные данные по выдачам, так и наши внутренние показатели. В сервисе подбора автокредита в сентябре количество заявок увеличилось всего на 3% по сравнению с августом, тогда как в августе прирост составлял 10%. В октябре динамика остаётся примерно на уровне сентября», — отметила глава направления экспертной аналитики маркетплейса Банки.ру Ирина Солдатенкова.

Ставки по автокредитам сохраняются на высоком уровне. Так, проценты по кредитам на новые автомобили составляют 24,4%, на подержанные — 25,3% годовых. При этом по сравнению с июлем ставки снизились на 2%.

Ещё одним сдерживающим интерес россиян фактором остаются ограничения на «положительные» кредитные качества, такие как высокий рейтинг и низкая долговая нагрузка заёмщика.

Эксперт пояснила, что для комфортного обслуживания займов россиянам требуется зарабатывать не менее 87 тысяч рублей при покупке нового автомобиля и от 89 тысяч рублей — подержанного. Оптимальный же доход, при котором риск получить отказ будет минимальным, составляет от 145 до 148 тысяч рублей.