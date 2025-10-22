Nissan Sakura превратили в мини-электростанцию

Электрокар Nissan Sakura теперь может обходиться без зарядных станций. На предстоящей выставке Japan Mobility Show 2025 популярный бренд готовится представить экспериментальную версию своего самого продаваемого в Японии электромобиля Sakura. Машина получила уникальную опцию — встроенную систему солнечных панелей, которая снизит зависимость от электросети и повысит удобство владения машиной за счёт упрощения процесса зарядки.

По расчётам инженеров, новая технология способна ежегодно генерировать столько энергии, что её хватит на преодоление до 3 тысяч километров пути без подключения к сети.

Система, названная «Ao-Solar Extender», работает без остановки, то есть основная панель на крыше копит энергию даже в пути. Когда автомобиль припаркован, из специального отсека выдвигается дополнительная секция, значительно увеличивая мощность генерации — примерно до 500 ватт. Эта «солнечная крыша» выполняет и вторую полезную функцию — создает тень, защищая салон от перегрева и экономя заряд батареи, который обычно тратится на работу кондиционера. При этом конструкция оптимизирована так, чтобы не ухудшать аэродинамику и сохранять привычный облик компактного автомобиля.

Nissan Sakura уже три года подряд удерживает звание самого популярного электромобиля в Японии. Исследование привычек его владельцев показало, что большинство поездок — это короткие маршруты по городу. Это означает, что для многих водителей солнечной энергии может хватить для полного отказа от традиционной зарядки. Кроме того, в чрезвычайной ситуации, например, при стихийном бедствии, машина сможет стать автономным источником энергии.

Идея такой системы появилась в компании в 2021 году в рамках конкурса инновационных предложений. Когда именно машины с такой опцией появятся в продаже, производитель не сообщает, но обещает позже объявить точные сроки.