АвтоВАЗ ждет роста продаж Lada Iskra

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов на форуме "Сделано в России - 2025" сообщил, что в октябре компания планирует продать около 200 автомобилей Lada Iskra. Он выразил надежду на значительный рост показателей в ноябре и последующие месяцы, сообщают РИА Новости.

Отвечая на вопрос о количестве проданных Iskra до конца осени, Соколов отметил, что в октябре планируется реализовать около двухсот машин. По его словам, в ноябре объемы продаж будут увеличены.

"Конечно, причем, я бы даже сказал, не в арифметической прогрессии, а в геометрической. Очень рассчитываю, что эта модель действительно будет пользоваться популярностью", - оценил Соколов дальнейшие перспективы продаж машины.

Он также отметил, что начало продаж Iskra, когда в первые два месяца было реализовано лишь небольшое количество машин, является типичной ситуацией для новинок авторынка.

