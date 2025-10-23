Многодетным не разрешат пользоваться платниками бесплатно

Семьям с детьми не разрешат ездить по платникам без оплаты. Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал отклонить законопроект, предполагающий введение бесплатного проезда по платным автодорогам для многодетных семей. Помимо этого, депутаты подготовили отрицательный отзыв на проект, дающий им право на бесплатные парковки на федеральном уровне.

В случае с платниками чиновники отметили, что действующие сегодня на транспортных артериях системы контроля не позволяют определять социальный статус владельца автомобиля. Кроме того, парламентарии указали, что в поправках не были указаны размеры доходов, которых лишатся операторы платников из-за введения льготы.

Таким образом, в думском комитете посчитали, что логичнее было бы компенсировать затраты на проезд многодетных семей по платным трассам через органы соцзащиты.

Что касается предложения расширить норму о бесплатной парковке, то в ГД напомнили, что сегодня право предоставлять льготы есть у региональных властей, так что необходимости в закреплении нормы на федеральном уровне нет.