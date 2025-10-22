Дрифт на дороге признали уголовным преступлением

Уголовное дело по редкой статье — действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств — рассмотрел на днях мировой суд Мытищинского городского округа. Эта история может стать прцедентом: подобный состав преступления можно вменить многим любителям лихой езды.

© Московский Комсомолец

Как стало известно «МК», хулиганство на дороге было зафиксировано 18 марта 2025 года на Юбилейной улице в Мытищах. 20-летний уроженец города Сургут Тюменской области мчался на своей «Ладе» и неоднократно перестраивался из полосы в полосу, а его автомобиль находился в неуправляемом заносе.

Лихач едва не сбил мужчину, который в это время переходил дорогу по пешеходному переходу. Но это не остановило хулигана. Он продолжил выворачивать руль влево и вправо — автомобиль мотало по проезжей части из стороны в сторону, а на дороге то и дело возникали аварийные ситуации. При этом свои безумства шофер и его пассажир записывали на мобильный телефон.

Водитель машины «Чанган», чтобы избежать столкновения с мчащейся «Ладой», применила экстренное торможение. Женщина испугалась за 14-летнего сына и подругу, которые находились в салоне ее машины. Но лихач, машина которого находилась в неуправляемом заносе, произвел после этого еще один резкий маневр — перестроился перед «Чанганом», а затем помчался дальше, подрезая другие автомобили. Однако поведение дорожного хулигана попало на видеорегистраторы автомобилей. И ему пришлось ответить за свои действия по закону.

Как сообщила «МК» руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова, с учетом позиции представителя Мытищинской городской прокуратуры автовладельцу было назначено наказание в виде 200 тысяч рублей. Дорожный хулиган полностью признал свою вину.