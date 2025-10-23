В Архангельской области введут штрафы для пользователей эклектросамокатов

В Архангельской области введут штрафы для пользователей электросамокатов - соответствующий законопроект депутаты региона рассмотрели 22 октября на сессии областного собрания Поморья. Он принят в первом чтении.

Документ утверждает правила и ответственность для владельцев и пользователей электросамокатов: изменения внесут в областной закон "Об административных правонарушениях".

"Электросамокаты, моноколеса и другие виды средств индивидуальной мобильности стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они удобны для людей, но их бесконтрольное распространение привело и к ряду проблем", - так объяснил необходимость новых правил заместитель комитета областного парламента по законодательству и судебно-правовым вопросам Михаил Завьялов.

Когда закон вступит в силу, операторы проката будут обязаны организовывать спецпарковки, следить за видом техники и оперативно убирать ее. Кроме того, самокаты теперь должны быть оснащены контролем скорости и системой блокировки в неположенных местах.

Впервые вводятся и административные штрафы за нарушение правил - для пользователей электросамокатов. Их размер - от одной до пяти тысяч рублей для физлиц, а для юридических лиц - до 60 тысяч рублей. А вот конкретизируют правила сами муниципалитеты - власти городов и районов будут решать, где организовать парковки, утвердить зоны ограничения и запрета.