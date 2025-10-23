Прошла презентация нового флагманского седана Exeed ES7: его ждут в России

На международной конференции для владельцев бренда Exeed компания анонсировала новую флагманскую модель - седан ES7. В пресс-службе бренда отметили, что марка намерена представить модель на ведущих международных рынках. Кроме того, они рассматривают возможность запуска этого автомобиля в России.

Дизайн машины вдохновлен концепцией "Perpetua", связанной с мифом об Атлантиде и движением океанских волн. Модель отличается строгими формами и скульптурными линиями. Покупателям на выбор доступно несколько оттенков кузова, включая эксклюзивный - "Abyssal Jewel".

Габариты автомобиля составляют 5018 х 1965 х 1500 мм, а колесная база - 3000 мм. Особое внимание было уделено аэродинамике: обтекаемая форма кузова с ниспадающей крышей и скрытые дверные ручки делают седан не только стильным, но и экономичным.

Передняя подвеска оснащена двойными алюминиевыми поперечными рычагами, а задняя - сложной многорычажной системой с адаптивными амортизаторами CDC.

Силовая установка машины состоит из четырех электромоторов, находящихся на обеих осях, совокупной мощностью 446 л.с. Бензиновый турбированный двигатель на 1,5 литра и 143 л.с. не только приводит в движение автомобиль, но и заряжает тяговую батарею.

Салон ES7 продуман до мелочей. Передние сиденья анатомической формы оснащены множеством электрорегулировок, подогревом, вентиляцией и массажем. Внутри предусмотрено много отделений для хранения вещей.

Уже в базовой версии автомобиля есть семь подушек безопасности. Модель оснащена системой дистанционной парковки и 16 электронными ассистентами водителя.

