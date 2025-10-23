Появились подробности о новом кроссовере Volga

Новой моделью Волги станет кроссовер на базе китайского Geely Boyue L/Atlas L

Бренд Волга готовит к выпуску новый кроссовер, который будет создан на базе китайской модели Geely Boyue L, также известной как Atlas L. Недавно Telegram-канал «TAGAZ: Автожурнал» поделился коротким видео, на котором запечатлен кроссовер с шильдиками Volga, находящийся на автовозе.

По мнению «Китайских автомобилей», это именно Geely Boyue L, который был представлен в Китае только в мае этого года. Данная модель считается полностью новой и представляет собой четвертое поколение Atlas.

Кроссовер построен на платформе CMA, аналогичной той, что используется для третьего поколения Atlas, который уже продается в России. В новом автомобиле увеличены размеры до 4730×1910×1710 мм, а дизайн выполнен в новой концепции, названной «очарование гор и рек».

В Китае Atlas L предлагается с двумя вариантами моторов: 1,5-литровым турбомотором мощностью 181 л.с. и 290 Нм, а также 2-литровым агрегатом с отдачей 218 л.с. и 325 Нм. Оба варианта работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, а передний привод является стандартным.

Линейка автомобилей под брендом Volga была представлена премьер-министру Михаилу Мишустину 21 мая прошлого года и базировалась на моделях компании Changan, однако они так и не вышли в продажу. В начале 2025 года АО «Производство легковых автомобилей» сообщило о продолжении работ над новым проектом Волга.

