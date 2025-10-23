Идет разработка большого рамного SUV от Chery: дата дебюта пока неизвестна

Концерн Chery занят разработкой рамного внедорожника для рынка КНР. Как сообщает портал "Китайские автомобили", предсерийный образец модели под кодовым названием T1TP был представлен на саммите клиентов компании.

По данным издания, SUV построен на базе платформы пикапа одного из брендов марки и оснащен гибридной силовой установкой. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

На основе внешнего вида Chery T1TP издание предполагает, что за основу модели взята платформа пикапа Rely R8. При этом передняя часть внедорожника имеет уникальное оформление.

Прообраз новинки - Rely R8 - имеет длину 5,3 метра и колесную базу 3140 миллиметров. Ожидается, что размеры внедорожника будут схожими. Пикап оснащен традиционными двигателями внутреннего сгорания с механической или автоматической коробкой передач, в то время как внедорожник должен получить гибридную силовую установку на базе 2,5-литрового турбомотора.

Согласно предварительным данным, Chery T1TP является одной из модификаций целого семейства рамных внедорожников под обозначением T1T. Базовая версия будет оснащена тремя рядами сидений и вместительным багажником с раздельными дверями, которые открываются как вверх, так и вниз.

