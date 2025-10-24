Li Auto Mega оказался в центре скандала

В Китае сгорел электрический минивэн Li Auto Mega. Пожар начался в районе шасси с тяговой батареи и охватил автомобиль мгновенно.

© Российская Газета

Li Mega появился на рынке в марте 2024 года. Машина оснащена тройной NMC-батареей Qilin от CATL. К сентябрю 2025 года было продано рекордные 3277 штук. Однако инцидент с возгоранием может подорвать репутацию бренда, считают в CarNewsChina.

По данным Dianchejie, причиной инцидента стала батарея. Огонь быстро распространился по всему автомобилю. К счастью, двери разблокировались, и водитель с пассажиром смогли быстро выбраться.

Li Auto отправила сотрудников на место происшествия для помощи в расследовании, которое проводит пожарная служба. На фотографиях видно, что минивэн полностью выгорел, остался только остов кузова.

С июня 2025 года в КНР воспламенились еще два аналогичных автомобиля. Оба случая произошли из-за внешних причин.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России дизельные BMW X7 оказались в зоне риска возгорания.