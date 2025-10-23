Житель Свердловской области отсудил 700 тысяч за упавшее на его машину дерево

Житель Режа Свердловской области отсудил у мэрии сотни тысяч рублей за ветку дерева, упавшую на его автомобиль. Внимание на ситуацию со ссылкой на материалы облсуда обратил aif.ru.

Летом прошлого года местный житель припарковал автомобиль Mitsubishi Pajero под тополем, а когда вернулся, то обнаружил, что на машину рухнула тяжелая ветка. Эксперты оценили ущерб, нанесенный имуществу мужчины, в более чем 722 тысячи рублей. Чтобы взыскать ущерб, россиянин решил судиться с мэрией.

В связи с тем, что тополь рос на бесхозной территории, городской суд удовлетворил иск автовладельца к администрации лишь частично. Однако областной суд изменил данное решение и обязал чиновников выплатить мужчине всю требуемую им сумму, прибавив к этому 9,5 тысячи рублей компенсации за расходы по экспертизе. Таким образом, общая сумма, которую жителю Режа удалось отсудить, превысила 730 тысяч рублей. В дальнейшем седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил решение в силе.

