General Motors анонсировала автопилот третьего уровня

Сейчас корпорация General Motors предлагает на некоторых своих моделях автопилот Super Cruise второго уровня по классификации SAE, а на третий уровень он перейдёт в 2028 году. Первым автопилот третьего уровня получит флагманский электрический SUV Cadillac Escalade IQ.

General Motors запустила автопилот Super Cruise в 2017 году, сегодня он доступен на 23 моделях корпорации, и, как утверждает пресс-служба GM, пока не зафиксировано ни одной аварии, совершённой по вине этой системы. От себя заметим, что в прошлогоднем тесте американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) автопилот Super Cruise получил лишь посредственную оценку. Тем не менее в GM своей системой довольны и собираются в 2028 году перевести её на третий уровень по классификации SAE.

Нынешний второй уровень позволяет водителю автомобиля, оснащённого системой Super Cruise, убирать руки с руля, но при этом водитель обязан всё время следить за дорогой и быть готовым в любой момент незамедлительно взять управление на себя.

Автопилот третьего уровня позволяет водителю переключать внимание с дороги на другие дела: можно смотреть кино, играть в видеоигры, читать книгу, вязать макраме, лепить папье-маше и проч. — нельзя только спать, потому что в случае возникновения нештатной ситуации водитель должен не мгновенно, но достаточно быстро перехватить управление на себя — отложить макраме, оценить обстановку, взяться за руль и поставить ноги на педали.

На данный момент автопилот третьего уровня предлагает только компания Mercedes-Benz, но легализован он пока только в Германии и в американских штатах Невада и Калифорния, а скорость движения пока ограничена на отметке 64 км/ч. Автопилот GM Super Cruise второго уровня сегодня может работать на скорости до 137 км/ч, а общая протяжённость дорог, на которых его можно активировать, превышает 1,2 млн км (в США и Канаде).

Параметры работы автопилота GM Super Cruise третьего уровня, который будет запущен в 2028 году, пока не раскрыты. Известно только, что его работа будет завязана на новую мощную электронную архитектуру, общую для будущих джи-эмовских электромобилей и «углеводородных» машин, и что на кузове будут бирюзовые индикаторы, извещающие других участников движения о том, что конкретный автомобиль управляется искусственным интеллектом. К слову, впервые такие индикаторы появились в 2021 году на седане Honda Legend﻿ с системой Traffic Jam Pilot, но широкого распространения эта система не получила, сегодня Honda больше её не предлагает.

Добавим, что в конце прошлого года корпорация General Motors приняла решение свернуть разработку роботакси Cruise: предполагалось, что это будут полностью автономные машины с автопилотом четвёртого или пятого уровня по классификации SAE, но легализовать автопилот такого уровня в обозримой перспективе не представляется возможным — в GM осознали эту печальную истину и решили больше не тратить деньги на утопию. Только Илон Маск по-прежнему уверен, что полностью беспилотное будущее не за горами, а General Motors теперь осваивает беспилотное направление более осторожно.