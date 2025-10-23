В РФ разработали приложение для точной оценки стоимости подержанных авто

На рынке подержанных машин в России ежегодно совершаются миллионы сделок, однако определить реальную цену автомобиля до сих пор было невозможно. Ученые Пермского Политеха разработали интеллектуальное приложение, которое решает эту проблему. Алгоритм анализирует скрытые данные и предсказывает фактическую сумму сделки с точностью более 90%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Большинство сервисов оценки авто в России и за рубежом строят прогнозы по данным объявлений, где указана желаемая, а не реальная цена. На практике автомобили продаются на 10–15 % дешевле, однако эти сведения нигде не публикуются. В итоге формируется искаженная картина рынка, на которую ориентируются банки, страховые компании и покупатели.

«Классические сервисы отвечают на вопрос: «сколько хотят получить за автомобиль?» — но не на главный: «сколько за него действительно платят?», — пояснил Евгений Мезин, аспирант кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ и генеральный директор ООО «Мезекс.Информационные системы».

Разработка пермских исследователей объединяет искусственный интеллект и опыт экспертов автомобильного рынка. В основе лежит алгоритм CatBoost, который анализирует десятки параметров — марку, год выпуска, пробег, техническое состояние, сезонные и региональные колебания цен.

Система подключается к базе знаний, которую ежедневно пополняют аналитики, дилеры и оценщики. В сложных случаях программа направляет запрос специалистам через Telegram-бота, чтобы уточнить рыночную стоимость конкретного авто. Каждое экспертное уточнение используется для самообучения модели — таким образом, программа со временем становится все точнее.

Для тестирования ученые обработали около четырех тысяч экспертных заключений по программе «трейд-ин». Алгоритм сравнивал свои прогнозы с оценками профессионалов и показал точность 90,2 %, что означает расхождение с реальной ценой менее чем на 10 %.

Технология может стать инструментом для банков, страховых компаний, автодилеров и частных покупателей, снижая риск переплаты и ускоряя сделки. В будущем разработчики планируют добавить возможность сравнивать автомобили по регионам и формировать подробные аналитические отчеты для клиентов.

