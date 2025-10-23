Пилот Red Bull Driftbrothers устроил дрифт внутри завода BMW

Завод BMW в Мюнхене — последнее место, где можно ожидать клубы дыма от шин. Но именно это произошло, когда профессиональный дрифт-пилот Элиас Хунтонжи из команды Red Bull Driftbrothers заехал в производственный цех на своем новом BMW M2 Drift Competition.

© Red Bull Driftbrothers

Ролик, снятый прямо на территории BMW Group Plant Munich, демонстрирует, как Хунтонжи скользит по цехам на 1100-сильном купе, в то время как рядом рабочие и роботы собирают такие же M2 — устанавливая кузовные панели, двери, бамперы и даже капот. Всё это происходит буквально на фоне ревущего мотора и облаков дыма.

Каждое движение пилота было просчитано до миллиметра. M2 лавировала между роботизированными манипуляторами, инструментальными постами и штабелёрами, временами оставляя от зеркала до препятствия считанные сантиметры. Покрытие пола постоянно менялось — от гладкого бетона до отполированного эпоксидного покрытия, что требовало от Хунтонжи мгновенной адаптации газа и руля.

Один из эффектных эпизодов — касание стенки из магния, при котором от кузова осыпались искры, а машина, оставаясь в полном заносе, продолжала движение по конвейеру.

Конечно, перед нами вовсе не серийное M2. Машина была построена мастерской 229performance, принадлежащей Driftbrothers, и оснащена модернизированным мотором BMW S58 — рядной «шестёркой» с двумя турбинами, форсированной до более чем 1100 л.с. и 1250 Н·м крутящего момента.

Этот автомобиль создан исключительно для профессиональных дрифт-соревнований и дебютирует в сезоне 2026 Drift Masters European Championship.

Под капотом — полностью переработанная архитектура: увеличенная система охлаждения, усиленный блок цилиндров, доработанное шасси и дополнительные распорки, позволяющие выдерживать колоссальные боковые нагрузки. Каждая модификация имеет чёткую цель — сохранить стабильность и надёжность машины даже при длительных заездах с колесами, вращающимися в дыму на пределе оборотов.

После эффектного заезда по заводу BMW M2 Drift Competition займёт место в экспозиции BMW Welt в Мюнхене, где его можно будет увидеть с 23 октября по 5 ноября 2025 года.

Связь команды Driftbrothers с подразделением BMW M длится уже несколько лет. Первое сотрудничество состоялось в 2021 году, когда пилоты построили пару дрифтовых BMW M4 Competition с тем же двигателем S58. Эти автомобили участвовали в чемпионате Drift Masters и стали отличной демонстрацией инженерных возможностей M-раздела, адаптированных для экстремальных дисциплин.