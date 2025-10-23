В РФ продают новый Hummer 2008 года с консервации

В Самарской области "Российская газета" обнаружила в продаже абсолютно новый Hummer H2, выпущенный в 2008 году. Все свои 17 лет жизни внедорожник провел на хранении.

© Российская Газета

Продавец заявляет, что Hummer H2 без пробега был расконсервирован с хранения, поэтому авто находится в заводском состоянии и полной комплектации. Шины - родные, с полосками на протекторах, датированы также 2008 годом.

"Хаммер" был полностью обслужен расходниками и техническими жидкостями, купленными у официального дилера в Казахстане.

Выставленный на продажу Hummer H2 оснащен двигателем объемом 6,2 литра мощностью 409 л.с., автоматической трансмиссией и системой полного привода.

Напомним, что Hummer H2 вырос из армейского внедорожника: по сути, это "автомобиль войны", но адаптированный под гражданскую эксплуатацию. Сейчас под этим брендом General Motors выпускает электрические SUV и пикап.

Стоимость "капсулы времени" впечатляет - 22,1 млн рублей, но продавец отметил, что торг возможен.