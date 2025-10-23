Грозит выгодой: цены на авто с пробегом у дилеров меньше, чем у частников

Исследование "Авто.ру Бизнес" разрушило популярный стереотип о том, что автомобили с пробегом у дилеров неизменно дороже, чем у частных продавцов. Аналитики сравнили десятки тысяч объявлений и пришли к выводу: в среднем по стране машины у дилеров стоят даже немного дешевле - примерно на один процент.

Для каждого дилерского предложения специалисты подбирали "зеркальные" объявления от частников - той же модели, поколения, с близким возрастом и пробегом, количеством владельцев и историей ДТП. Когда все совпало, оказалось, что дилерские цены вовсе не завышены, а в ряде случаев - заметно привлекательнее.

Любопытно, что выгоднее всего в 2025 году оказалось покупать у дилеров не свежие машины, а возрастные. Разница в цене между дилером и частником у отдельных моделей в категории старше 7 лет достигала 20-25%. Например, на старые Nissan Primera, Hyundai Elantra, Skoda Superb, а также Volvo XC60 и BMW X5 в салонах просили ощутимо меньше, чем в частных объявлениях.

Но даже среди относительно новых машин - до 7 лет - встречаются приятные исключения: у дилеров дешевле продавались Kia Cerato, Audi A4 и Skoda Rapid последних поколений. Разница в цене - 3-5% в зависимости от модели и года выпуска.

"Аналогичная динамика наблюдалась и в 2024 году: дилерские автомобили стоили примерно на 1% меньше. Это позволяет говорить о стабильной тенденции, не связанной с колебаниями спроса", - прокомментировала исследование директор по развитию и продажам "Авто.ру" Алена Иноземцева.

По сути, рынок подержанных автомобилей в России переживает нормализацию. Дилеры уже не конкурируют с частниками за счет громких обещаний и бонусов, а делают ставку на прозрачность сделки, юридическую чистоту и понятное ценообразование. И, как показала аналитика, это работает: теперь покупка "с пробегом" у официального продавца может быть не только безопаснее, но и выгоднее.