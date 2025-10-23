Honda Vezel RS возвращается: ниже, злее, спортивнее

Honda Vezel — это кроссовер, известный в Европе и России под именем HR-V. Компактный, стильный и технологичный, он давно стал одной из ключевых моделей марки на домашнем рынке. И вот теперь японцы возвращают в линейку «подогретую» версию RS — ту самую, что когда-то добавляла немного спортивного перца в повседневный формат городского SUV.

После долгого перерыва Honda решила напомнить, что компактный кроссовер тоже может дарить эмоции. Новый Vezel RS не ограничивается декоративными отличиями — он получил собственную подвеску, рулевое управление и целый набор эксклюзивных деталей.

Главное — посадка. Если стандартный Vezel e:HEV Z имеет высоту 1590 мм, а версии X и G — 1580 мм, то RS опустился до 1545 мм. Разница в 45 миллиметров — не шутка: кроссовер стал визуально приземистее и ощутимо плотнее на дороге. Рулевое управление с электроприводом перенастроено в сторону более острого отклика, а подвеска получила оригинальные настройки — для сбалансированного сочетания спортивности и комфорта.

Снаружи Vezel RS легко узнать по чёрной сетчатой решётке радиатора и глянцевым накладкам по периметру кузова, благодаря которым автомобиль выглядит шире и ниже. Колёса — с эффектным чёрным покрытием Berlina Black, как у Stepwgn Spada Black Edition.

В салоне — те самые штрихи, ради которых и любят хондовскую серию RS: контрастная красная прострочка на сиденьях и руле, чуть более спортивная посадка и другие акценты, создающие настроение драйва, но без фанатизма. Ведь RS у Honda расшифровывается как Road Sailing — «плавное скольжение по дороге», а не трековые подвиги.

После паузы, длившейся с предыдущего поколения, Honda Vezel RS возвращается в строю — и делает это убедительно. В Японии цены стартуют с 3 748 800 иен и доходят до 3 968 800 иен (примерно от 2,3 до 2,4 млн рублей по текущему курсу).