Рост цен на автомобили повлиял на объем выдачи кредитов в Петербурге

В Петербурге за последний год объем автокредитов уменьшился на 25%

В сентябре 2025 года банки выдали горожанам автокредитов на сумму около 11,5 млрд рублей. Это на 22,7% меньше, чем в сентябре 2024 года, когда общая сумма была около 14,1 млрд рублей. За этот месяц было оформлено примерно 6,8 тысяч автокредитов.

Интересно, что хотя число выданных кредитов снизилось, средняя сумма каждого кредита осталась почти такой же — около 1,7 млн рублей, чуть-чуть снизившись по сравнению с прошлым годом.

Если сравнить с августом 2025 года, то по объему автокредитов в сентябре он вырос примерно на 10%, а количество кредитов — на 9,1%. В августе банки выдали примерно 10,4 млрд рублей на покупку машин.

Причина такого спада — рост цен на автомобили и дороговизна кредитов, считают эксперты. Несмотря на то, что за год объем кредитов все равно немного вырос, он все равно значительно ниже, чем в прошлом году, сообщает РБК «Петербург».

Тем временем автосалоны пока держат цены и торопятся распродать запасы машин до очередного повышения утилизационного сбора. Эксперты отмечают, что дилеры пытаются избавиться от сотен тысяч машин, поскольку каждый непроданный автомобиль создает постоянные расходы. После того как распродажа закончится, снижение объемов автокредитования, скорее всего, продолжится или ускорится.