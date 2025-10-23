Полный провал: шины из Китая не прошли "зимние" тесты ADAC

Крупнейший тест зимних шин немецкой организации ADAC показал, что больше провальных результатов в продукции сегмента entry-level, где большую часть составляют марки китайского происхождения или выпуска.

Что и как тестировали

В крупнейшем тесте принимали участие 31 модель размерностью 225/40 R18. В Германии проверяли поведение шин на снегу, льду, мокром и сухом асфальте, а также оценивал износ и экологичность. Из 31 модели лишь шесть получили оценку "хорошо" - все они относятся к премиум-сегменту (Goodyear, Michelin, Bridgestone, Dunlop, Hankook и Continental). Еще десять моделей признаны удовлетворительными, четыре - посредственными, и сразу одиннадцать - неудовлетворительными.

Бюджетный "Китай"

Из этих одиннадцати подавляющее большинство - китайского или азиатского бюджетного пула: Goodride, Evergreen, Star Performer, Imperial, Radar, Tomket, Syron, Petlas, Nankang, Landsail.

Например, когда автомобиль, обутый в Goodyear, на мокром асфальте уже остановился, машина на Syron Everest 2 все еще ехала 46 км/ч.

Плохо на мокром выглядят и другие бюджетные кандидаты: Goodride SW608, Star Performer Stratos UHP, Tomket Snowroad Pro 3, Evergreen EW66, Radar Dimax Winter - у всех плохое торможение и/или "длинные" реакции на руление в воде.

Эксперты отдельно отмечают и "зимние" провалы: у Medallion WCP1, Petlas SnowMaster 2 Sport и Nankang Winter Activa 4 на снегу банально не хватает тяги - машина раньше времени "плывет" и теряет управляемость. При этом все они носят на борту "альпийский символ" 3PMSF, формально подтверждающий пригодность к зиме.

Не без исключений

Есть и исключения на бюджетной полке: Matador MP93 Nordicca и Momo W-20 North Pole (формально "дешевые") получили у ADAC "удовлетворительно". Это не эталон, но компромисс для редких зимних поездок возможен.

В "среднем" ценовом диапазоне несколько азиатских брендов показали ровный "середнячок": GT Radial WinterPro 2 Sport и Giti GitiWinter W2 - сгодятся, если четко понимать их сильные и слабые стороны и не ждать от них премиум-уровня на мокром и сухом покрытиях. Maxxis Premitra Snow WP6 и Apollo Aspire XP Winter, напротив, оказались слишком "неровными" по балансу свойств и рекомендаций не получили.

Премиум - без провалов

Премиальный пул в тесте - другой мир. Goodyear UltraGrip Performance 3 стал общим победителем благодаря сочетанию лучшей "мокрой" безопасности и выдающегося ресурса (эксперты оценивают пробег до 76 тысяч километров). В строю с этой моделью находятся Michelin Pilot Alpin 5 и Bridgestone Blizzak 6.

Hankook Winter i*cept evo3 W330 и Continental WinterContact TS 870 P тоже получили "хорошо", пусть и с легкими оговорками по части по "fahrsicherheit" (на немецком - обобщающий показатели безопасности термин). На снегу и льду у премиума нет "провалов", на мокром - минимальные тормозные дистанции и предсказуемые реакции, на сухом - стабильность при перестроениях.

Советы экспертов

Итог для покупателей, присматривающихся к китайскому "бюджету", прямолинеен: экономия часто превращается в потерю запаса безопасности именно там, где зимой она критична - на мокрой дороге и на снегу.

Отдельные удачные модели внизу ценовой шкалы встречаются, но это исключения, а не правило. Если хотите сэкономить и при этом остаться в зоне разумного риска, внимательно читайте протоколы по дисциплинам и выбирайте из "середины" (где есть годные азиатские варианты).

Если же зима в ваших широтах - это регулярные мокрые трассы, снег и резкие перепады температур, то премиальные шины остаются самым простым способом "купить" себе безопасность в таких условиях.